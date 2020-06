Aumenta el nivel de agua en Laguna de Bacalar ante falta de turistas

View this post on Instagram

sombras sobre las azules aguas y los cenotes . . . . . . #kayak #bacalar #mexico #travel #quintanaroo #visitmexico #travelphotography #nature #travelgram #paradise #rivieramaya #wanderlust #instratravel #lovenature #picoftheday #summer #travelblogger #pueblomagico #SUPboard #mexique #messico #mexiko #sup #paddleboard #wonderfulworld #kinsup #lobonomada #hotelvlandre #hotelvlandrebacalar #caribe