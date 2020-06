¡Box callejero! Captan a conejitos peleando a puño limpio en la calle

Como si se tratara de dos boxeadores profesionales, un automovilista sorprendió a dos conejitos "practicando” box callejero y aunque no se sabe el lugar exacto en que se grabó el video, por el acento del espectador, podría ser México.

"Sábado de box, veamos cuál se cansa primero… Se están pegando delante del carro. Vayan pelear a su casa” mencionó el testigo.

Las dos liebres pelearon de pie entre ellas frente al tránsito vehicular, e incluso recorrieron la vialidad entera mientras golpeaban y saltaban; aunque el hombre intentó hacer ruidos varias veces para separarlos, fue prácticamente imposible pues los animales continuaron su lucha.

Jack Rabbits (Hare) fighting in middle of the road pic.twitter.com/FQTcqDtxdQ

— Nature is Metal (@NaturelsMetal) June 27, 2020