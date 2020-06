Pareja amenaza con armas a manifestantes de #BlackLivesMatter en Missouri

Durante una movilización de #BlackLivesMatter en Missouri, una pareja 'protegió' su domicilio apuntando armas hacia manifestantes.

La manifestación del domingo 28 de junio en Saint Louis, tenía como objetivo llegar a la casa de la alcaldesa para pedir su dimisión.

Por lo que las personas ingresaron al barrio privado Central West End para llegar a ella, fue así que se toparon con la pareja que protagonizaría el momento.

A couple has come out of their house and is pointing guns at protesters in their neighborhood #StLouis #lydakrewson pic.twitter.com/ZJ8a553PAU

Mark McCloskey de 63 años y su esposa Patricia, sostenían un rifle y pistola respectivamente.

La imágenes muestran a la pareja amenazar a los manifestantes y apuntar sus armas contra ellos al exterior de su hogar en el exclusivo barrio.

here’s what happens when you march on Portland Place in St. Louis, MO

they’re scared of their own community pic.twitter.com/Ng8qW1Pa6C

— avery (@averyrisch) June 29, 2020