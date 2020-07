Diputada graba video para TikTok en la Cámara; es atacada en redes sociales

Nayeli Salvatori, diputada federal de Puebla, protagonizó una polémica en redes sociales al grabar un video de TikTok en las instalaciones de la Cámara de Diputados.

La grabación de 15 segundos muestra a la diputada haciendo una coreografía de baile dentro del recinto, lo que ocasionó que varios cibernautas opinaran al respecto.

Nayeli Salvatori informó a través de las redes sociales que el video de poca duración no lo realizó en “horario laboral.” Además señaló que el audio no se escuchó, por lo que ella "sólo hizo mímica".

Aquí está, como ya sé que se va a hacer viral y me van a insultar y blah! mejor yo les ahorro la chamba, no fue en horario laboral y el audio no se escuchó, me van a castigar x hacer mímica? Mucho antes de empezar sesión?

Doble moral la de ustedes. pic.twitter.com/AN6Ixr7Prk

— Nay Salvatori (@Naysalvatori) June 30, 2020