Hombre casi estrangula a mujer de 64 años para robar su bolso

El pasado domingo 28 de junio alrededor de las 8:30 horas, una mujer de 64 años fue víctima de la violencia en Manhattan, Nueva York.

En el video compartido en las redes sociales se observa a un hombre acercándose por detrás de la víctima, segundos después comienza a estrangularla para poder robar su bolso.

Una vez que la víctima fue inmovilizada en el pavimento, el agresor robó al menos 100 dólares y su teléfono.

En las imágenes se muestra que el sujeto huyó de la escena del crimen caminando de forma tranquila.

Mientras que de acuerdo con el medio RT, la mujer no resultó con heridas de gravedad.

Por otra parte, el departamento de policía en Nueva York compartió la grabación e informó que lo están buscando por robo, por lo que solicitan información para dar con su paradero.

🚨WANTED for ROBBERY: Do you know this guy? On 6/28/20 at approx 8:30 AM, in front of 332 East 29 St in Manhattan, the suspect choked a 64-year-old female, then took her bag containing her phone and money. Any info call or DM @NYPDTips at 800-577-TIPS. All calls are anonymous. pic.twitter.com/QXWLxXBAjb

— NYPD NEWS (@NYPDnews) June 30, 2020