"Mi hermano ya está en terapia media y no está intubado”: Graciela Mauri

Graciela Mauri nos compartió a detalle el estado de salud de su hermano Toño Mauri, quien junto a su familia se contagiaron de Covid-19 en Miami, sin embargo, él ha tenido que acudir al hospital por la falta de respiración que le ha ocasionado esta enfermedad y de terapia intensiva donde llegó de primer contacto ha cambiado su panorama.

“Al momento está bien, el tratamiento que le están dando ha funcionado, pero no ha sido fácil, mucha impotencia, tristeza, angustia, cuando un ser querido pasa por algo que no te gusta”, dijo a JDS desde La Paz, Baja California, donde está con su familia cuidándose de no contagiarse.

Sin embargo, y como lo dio a conocer el ex cantante que había ingresado a la zona de terapia intensiva porque le faltaba la respiración, Graciela señaló que ya cambió de área y no han tenido que usar ventilador. “Bendito Dios está en terapia media, estuvo en intensiva cuando entró al hospital porque llevaba un cuadro complicado, pero no ha estado intubado”, contó la actriz.

Detalló que todo el tiempo está en comunicación por un chat familiar donde les va contando su día a día, aunque el médico que lo atiende ha señalado que en los días que lleva enfermo, su estado ha evolucionado. “Chatea con nosotros, pero no puede hablar porque se cansa, pero lo vemos por video, pero ya está bien estos 11 días que lleva, gracias a Dios está en salud”.

Quienes también se contagiaron fue su esposa Carla Alemán, pero es asintomática, sus hijos Toño Jr., Carlita Mauri, junto a su esposo con quien recientemente se casó por el civil, además de su nana, sin embargo, sus síntomas no han sido tan graves para correr al hospital. “Ninguno ha estado con calentura, solo cansancio, dolor de cabeza, y han pasado 11 días del contagio y ya van más al bien”.

Por lo pronto, Graciela sigue su vida fuera de los reflectores, aunque le gustaría volver a la TV, pero encontró en la fotografía una gran pasión, que ya le publicaron su primera editorial en Londres. “En unos días me llega la revista y las empezaré a publicar todas mis fotos, para mí es un sueño hecho realidad, fotos editoriales no me la creo”, indicó la recordada actriz por su papel de Cristina en la exitosa telenovela “Mundo de juguete”.

