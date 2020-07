Vehículo de la Guardia Nacional derrapa e impacta en el segundo piso de Periférico Norte

A través de las redes sociales se difundió la grabación que muestra cómo ocurrió el accidente de un vehículo de la Guardia Nacional en el segundo piso de Periférico Norte, frente al campo Marte.

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se observa que el automóvil oficial iba a una alta velocidad, por lo que al llegar a la curva no logró agarrarla “bien” y derrapó por el pavimento mojado.

#Video 🎥 | Cámaras de seguridad captan accidente de vehículo de la @GN_MEXICO_ en el Segundo Piso de Periférico. #ImágenesFuertes pic.twitter.com/JmiEVM9DP6 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) July 2, 2020

El vehículo terminó impactando en un muro de contención y al menos cuatro oficiales que iban en la batea salieron disparados hacia el suelo.

Uno de los policías incluso llegó al carril del sentido contrario, no obstante no transitaba ningún carro de ese lado, por lo que no se desencadenó otro accidente.

Inmediatamente del vehículo oficial descendieron varios uniformados, para ayudar a sus compañeros que habían caído.

Choque de vehículo de la Guardia Nacional en Periférico Norte / Captura de pantalla

En las imágenes se observa que dos de ellos lograron ponerse de pie solos, sin embargo al parecer sólo uno continuaba sobre el pavimento mojado.

De acuerdo con Excelsior, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron al lugar para atender a los cuatro oficiales, dos de ellos los trasladaron a una dependencia para la atención médica necesaria.

Se presentaron varios problemas viales en la zona, por lo que se retiró el vehículo accidentado con una grúa y después de una hora se logró normalizar la vialidad.

