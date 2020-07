Habitantes de El Cairo escapan del coronavirus en cometas

Cada tarde, poco antes de que se ponga el sol, miles de cometas ocupan su lugar en el cielo de El Cairo y se reflejan en las aguas del Nilo. Con ellas viajan personas que han encontrado su propia forma de escapar de la pandemia sin salir de casa.

Como cada atardecer desde el estallido de la Covid-19 en Egipto, Shemi Ezza, de 20 años, levanta la cometa que compró por 80 libras egipcias (unos 5 dólares) para que se reúna con el resto.

El papalote hecho con bolsas de plástico y palos de madera se eleva sobre las aguas del Nilo desde lo alto del puente de la Universidad de El Cairo, en el corazón de la capital egipcia, y abajo el joven encuentra el descanso tras 12 horas de trabajo en su taller de reparación de coches.

"El virus no solo ha afectado al trabajo, también a la libertad, porque no tengo dinero y, sin dinero, nada es fácil", asegura Ezza a Efe.

"Me divierto cuando la cometa está en el aire, volando libre. Me siento como ella. Sin ella no lo soy porque la vida es difícil", lamenta mientras su cometa se pierde en una nebulosa de otros artefactos voladores que cubren el ancho del Nilo desde el cielo.

Entre el enjambre de cometas las hay de todas las formas, colores y decoraciones, incluso hay algunas equipadas con luces en sus ejes para que sean más vistosas tras la puesta de sol.

