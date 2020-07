¿'La Chona' en Tik Tok? Así bailan los jóvenes la famosa canción

La famosa canción de 'La Chona' fue tendencia el fin de semana esta vez por jóvenes en Tik Tok y su peculiar forma de bailarla.

De los éxitos de Los Tucanes De Tijuana, La Chona ha sido de las canciones que los mexicanos cantan en cualquier lugar y momento.

Muchas canciones se viralizan en Tik Tok y esta vez le tocó al éxito de la banda mexicana.

No mamen, con #LaChona no se metan 😠 pic.twitter.com/xKH5s0iv4X

Un grupo de jóvenes de California, decidieron compartir una coreografía con pasos famosos en la plataforma al ritmo de la música.

Sin embargo, a muchos no les pareció tan bueno y la publicación se llenó de comentarios no tan positivos.

Otros internautas llamaron exagerados a los que se ofendieron y se alegran que la música mexicana siga dándose a conocer.

No debería ser siquiera una ofensa, por que no fue con mala intención. Esos pasos los hizo un mexicano, ¿cómo no hablan de eso? Creo que es peor que lo haga alguien del país haha, solo se divertían sino les agrada solo ignoren haha

— 𝐀𝐥𝐞𝐱𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐑𝐨𝐛𝐢𝐧𝐬𝐨𝐧 (@iam_alex0014) July 7, 2020