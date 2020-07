¡Por poquito! Dos mujeres se salvan de ser aplastadas por un árbol en Londres

“Cuando te toca, ni aunque te quites, y cuando no te toca, ni aunque te pongas”, es justo la frase que describe la situación que vivieron dos mujeres en las calles de Londres, cuando se salvaron de ser aplastadas por un gran árbol el pasado cinco de julio alrededor de las 16:10 horas.

Las imágenes fueron captadas por un vehículo que transitaba por el lugar y en ellas se observa que en cuestión de segundos el árbol se desprendió del suelo y se desplomó, impactando a todos los transeúntes y conductores por lo que hubiera podido pasar.

La grabación de 26 segundos exhibió a dos mujeres que transitaban tranquilamente por la banqueta, hasta que una de ellas se percató del desprendimiento del árbol, por lo que no dudo y jaló a su acompañante.

Debido a la rápida acción que realizó la mujer, ambas lograron salvarse. Además, en ese preciso momento no estaba transitando ningún automóvil por esa avenida, así que el árbol cayó sobre el pavimento.

“Aquí está el árbol en el cruce de South Ealing Road y Little Ealing Lane, que esta noche ha volado. Imágenes asombrosas de Joanna Wolman”, se lee en la publicación.

Here’s the tree at the junction of South Ealing Road and Little Ealing Lane getting blown over this afternoon. Amazing car cam footage by Joanna Wolman.

(Some understandable swearing!) pic.twitter.com/zlFcDFuXWX

— Jon Ball🟡 (@JonBall) July 5, 2020