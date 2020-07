¡Se salvó de milagro! Rayo cae a unos pasos de policía de tránsito

Un policía de tránsito de Oklahoma vivió un momento bastante peculiar, pues de milagro logró salvarse de un rayo que cayó a unos pasos de él en la carretera Turner Turnpike el pasado 3 de julio.

El uniformado se encontraba apoyando a un conductor sobre la vialidad, cuando el rayo cayó y frente al oficial sorprendiéndolo inmediatamente.

El video fue compartido por el departamento de policía de Oklahoma y fue captado por la cámara frontal de la patrulla del oficial, mostrando momentos previos a la caída del rayo, hasta el momento en que la electricidad toca el piso y causa temor en el servidor público.

Woah! That was close! Watch until the end. This lightning strike came awfully close to our trooper yesterday when he stopped to assist with some equipment that had fallen off a trailer on the Turner Turnpike between Bristol and Stroud. pic.twitter.com/kv8ROddnPt

— OK Highway Patrol/DPS (@OHPDPS) July 3, 2020