Enfermera toca el violín a pacientes críticos de Covid-19 en Chile

Damaris Silva, enfermera del hospital de El Pino en Santiago, toca el violín para los pacientes ingresados en la Unidad de Pacientes Críticos (UPC) en medio de la pandemia de coronavirus.

Las imágenes filmadas el martes muestran a la enfermera, de 26 años, caminando por los pasillos del centro mientras toca el violín para los pacientes internados, la mayoría infectados con Covid-19.

“La comunicación con los pacientes solamente es a través de la mirada, a través del vidrio. Entonces, a pesar de que no hay comunicación entre nosotros, la mirada es una forma de poder conectarnos, una forma de poder interactuar entre nosotros", explicó Silva.

En el Hosp El Pino de San Bernardo la TENS Damaris de la Unidad de Pacientes Críticos toca su violín para los pacientes con suaves y agradables tonos. #COVID19 #Chile pic.twitter.com/xmLb7562R1 — Carol Crisosto (A un clic de distancia) (@Carolonline) June 4, 2020

A parte de su trabajo habitual asistiendo a los pacientes como enfermera en el hospital, cada martes y jueves al terminar su turno Silva afina las cuerdas de su violín para aliviar con su música tanto a pacientes como a compañeros exhaustos por el trabajo en plena pandemia.

"Su música nos transmite fortaleza, nos transmite bondad, nos da cada día, nos levanta nuestro ánimo y apoya de una forma muy relevante no sólo al equipo clínico sino que también a nuestros pacientes", declaró Natalia Gil, doctora de la Unidad de Pacientes Críticos (UPC).

Silva afirma que la positiva respuesta tanto de familiares como de pacientes dados de alta le motivan a seguir tocando el violín.

“He recibido muchos mensajes de familiares, de pacientes que han sido dados de alta, agradeciéndome, muchos que me han dicho, 'es muy lindo lo que usted hace', otros que me han dicho 'me sentía decaída, me sentía mal y usted pasó y sentí la presencia de Dios en mi vida', mucho me lo han dicho. Y eso es algo bonito, algo que a mí, me llena y me motiva a seguir haciéndolo".

Chile es uno de los países de América Latina más afectados por la pandemia, solo superado por Brasil y Perú. Hasta la fecha ha registrado más de 301 mil contagios confirmados de covid-19 y seis mil 434 muertes relacionadas, según datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins.

