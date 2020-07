Difunden video de Naya Rivera alquilando bote antes de su desaparición

Naya Rivera, actriz conocida por dar vida a Santana Lopez en la serie Glee, desapareció el miércoles 8 de julio en el lago Piru, ubicado al sur de California.

El departamento de policía del condado de Ventura inició su búsqueda después de encontrar al hijo de cuatro años de la intérprete solo en un barco.

Fue hasta esta noche 9 de julio, que fue compartido el video donde la actriz aborda el bote en el que ayer desaparecería.

La policía encargada de la búsqueda de Naya Rivera subió a redes sociales el último video de la actriz, en el que se observa a ella junto a su hijo abordando el bote en el lago Piru.

This is the security camera footage from the Lake Piru boat launch when Naya Rivera and her son rented a pontoon boat on Lake Piru. https://t.co/osWoDTdwle

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 10, 2020