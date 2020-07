Lucía Méndez desea que su primer nieto sea una niña

Luego de Lucía Méndez dio a conocer la feliz noticia que se convertirá en abuelita por vez primera, la actriz nos comparte este grato momento por el que está pasado y cómo fue que su hijo Pedro Antonio y su nuera María José le dieron la noticia que está embarazada.

Lucero recuerda a su amigo Joan Sebastian a cinco años de su muerte “Siempre he pensado que Joan es eso, una especie de amuleto de buena suerte”, dijo

“Me lo dieron en su casa, en una comida, ‘vas a ser abuela’ y bueno ya sabes, me puse muy emocionada, feliz, espero que todo esto se acabe pronto, le pidió a Dios para que siga la vida, mi hijo, mi nuera, mi nieto y todo”, expresó a JDS.

¿Buscas un smartphone nuevo? Conoce un equipo tan completo que lo único que le falta eres tú

La cantante aseguró que la vida le ha dado muchas sorpresas y logros profesionales, pero sin duda ser abuela es algo que le hacía falta para sentirse plena. “Me hacía falta esto, un nieto, seguir esa ilusión, ese cariño de que sea niña o niño lo voy adorar, a mí me gustaría niña, para que sea mi sucesora, pero lo que venga lo voy a idolatrar”.

JDS

Y ante el confinamiento por la pandemia del Covid-19, que va para los cuatro meses de encierro, la cantante expresó que si hay llegado a la desesperación. “Si he tenido ansiedad, pero me la quito con ejercicio, he tenido ganas de treparme por las paredes pero me controla mi hijo Pedro Antonio por teléfono que no salga para no cometer un error”.

"Mi hermano ya está en terapia media y no está intubado”: Graciela Mauri “Carlita, su esposo, Toñito, mi cuñada y la nana se contagiaron, pero no tienen síntomas como para ir al hospital y él no está intubado”, dijo

Sin embargo, causó polémica cuando mencionó para cuidarse de no contagiarse del virus toma cloro, aclarando que es otra cosa. “Es dióxido de cloro, es una experiencia mía que yo he tenido gracias a la fórmula de mi doctor, no le estoy diciendo a nadie que lo haga ni lo tome, simplemente lo que sé es que a mí me ha funcionado”.

JDS

Mientras espera volver a salir como antes, Lucía aprovechará este encierro y adelantó que está por grabar un nuevo tema, luego de que la retransmisión de El extraño retornó de Diana Salazar” le trajo mucha suerte. “’Un alma en pena’ un gran éxito y ahora vamos a grabar una canción que se llama ‘México’ en plena pandemia, será en un estudio sanitizado que será el primer número del disco ‘Vivencias’”, detalló.

Maribel Guardia revela secretos de belleza y cuántas veces hay que tener intimidad “El cuerpo es el vehículo del espíritu y con una vez al día tener sexo ya con eso tienen, la cosa es que uno se ejercite”, dijo

Y en relación a la muerte, ahora que se ha vuelto más religiosa que antes, la actriz comentó que es un tema que no le preocupa. “Es una prolongación de la vida espero ver a Dios si algún día llega eso, soy católica, apostólica romana, no soy fanática religiosa pero lo único que deseo es eso, poder ver a mi padre Dios”.

Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro:

Hombre se burla con divertido TikTok de las marchas anti AMLO El usuario realizó una parodia que se volvió viral rápidamente en redes sociales

Capitán América regala su escudo a niño que salvó a su hermanita de ser mordida por un perro El pequeño Bridger Walker impresionó al Capitán quien le enviará su propio escudo como muestra de admiración

Combi vuelca en Naucalpan tras perder el control sobre calle en pendiente Cámaras de seguridad del sistema C5, captaron el momento exacto del accidente