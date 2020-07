Guardia Costera de Italia intenta liberar a cachalote atrapado en red de pesca ilegal

La Guardia Costera de Italia trabajó arduamente este domingo para desenredar un cachalote que permanecía atrapado en una red de pesca frente a las islas Eolias.

El mamífero fue avistado el día anterior por unos navegantes que alertaron a las autoridades. Según se informa, el tamaño de la ballena dificultó la retirada de la red, que parecía cubrir todo el cuerpo del animal.

Sono attualmente in corso le operazioni per liberare un esemplare di capodoglio impigliato in una rete da pesca a largo…

La Guardia Costera ha estado recientemente tomando medidas enérgicas contra la pesca ilegal en el mar Tirreno, donde se encontró la ballena. Los efectivos italianos liberaron a otros cetáceos en circunstancias similares el 7 de julio.

In corso operazioni per liberare un capodoglio impigliato in una rete da pesca alle #isoleEolie. Sul posto mezzi e sub #GuardiaCostiera e biologi locali. Da gennaio 2020, 100 km di reti irregolari sequestrati dalla Guardia Costiera nel Tirreno meridionale: https://t.co/tSKcQzgsQU pic.twitter.com/xEgUTTc1rB

— Guardia Costiera (@guardiacostiera) July 19, 2020