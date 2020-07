Canguro se pasea por las calles de Florida y es detenido por la policía

La tarde del pasado 16 de junio, el departamento de policía de Fort Lauderdale, en Florida, detuvo a un canguro que se encontraba paseando por las calles de la localidad y posteriormente fue entregado a las autoridades estatales para su cuidado y valoración.

Según la cadena informativa Local 10, el animal probablemente sea una mascota y esté domesticado, pues los policías pudieron capturar al animal sin ningún inconveniente y fue trasladado en una pequeña jaula en aparente calma.

El momento de la captura fue difundido en redes sociales y las imágenes muestran a los oficiales cargando al animal para meterlo a una patrulla. El pequeño canguro se queda completamente quieto en los brazos de un oficial e incluso parece mostrarse más cómodo cuando le ponen una correa.

We all needed some happy 🦘news this Thursday 📺 🎥 @FLPD411 took the wandering little guy into custody 😜 AKA: The Fort Lauderdale Police Dept Barn #KangarooOnTheLoose #ThankYouFLPD. More @nbc6 pic.twitter.com/dA5KJg0Rwo

— Vanessa Morales (@NewsDeskChica) July 16, 2020