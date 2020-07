María Raquenel: “En mi libro contaré toda la verdad sin echar culpas a nadie”

Considerada una de las mejores voces de México, María Raquel está de regreso en la música con su tema “Atrapada en un amor”, videoclip que grabó desde la comodidad de su recámara ante el encierro que se vive por la pandemia desde su casa en Los Ángeles, California donde radica desde hace dos años.

Lucía Méndez desea que su primer nieto sea una niña “A mí me gustaría niña, para que sea mi sucesora, pero lo que venga lo voy a idolatrar”, dijo

La cantante nos cuenta de este tema que viene al caso con el encierro que vive en el mundo. “Trata de lado positivo de estar atrapados en algún lugar o con una persona pero que sea con amor, es el lema de la canción y se grabó en mi casa con todas las medidas de seguridad”, expresó a JDS.

¿Buscas un smartphone nuevo? Conoce un equipo tan completo que lo único que le falta eres tú

El video que muestra a la nueva Raquenel, sensual, pero con música de mariachi, marca sus raíces mexicanas para llegar a todos sus fans latinos, además de revelaros que sí hay alguien que la tiene atrapa en el amor en la vida real. “Si estoy con saliendo con alguien, pero no me gusta andar con famosos, ya cuando se cuaje lo sabrán todos”, dijo contenta.

Lucero recuerda a su amigo Joan Sebastian a cinco años de su muerte “Siempre he pensado que Joan es eso, una especie de amuleto de buena suerte”, dijo

Recordando su pasaje de hace 20 años cuando fue encarcelada por cuatro años y ocho meses por el clan Trevi-Andrade, hace una comparación con este confinamiento, aunque es de distinto, manda un mensaje positivo a la gente que se queja de no poder salir cuando lo mejor es estar en casa hasta que más puedan para no contagiarse del Covid-19.

“Yo no tenía teléfono, ni video para comunicarme, no se claven por no poder salir, en su casa pueden hacer una introspección para saber qué estamos haciendo, qué podemos cambiar de la vida, odio no, amor y vamos a salir adelante; sí lo comparo, pero agradezco que hoy mi encierro es totalmente diferente que tuve en algún momento”, abundó la cantante.

JDS

Aprovechando el confinamiento se ha puesto a trabajar en un libro donde contará todo lo que vivió cuando era una joven que soñaba con ser artista, cantar y enamorarse, pero la vida le jugó mal al involucrarse con quien nunca pensó como fue Sergio Andrade, con que se casó y tuvo varios abortos, luego su historia con Gloria Trevi, hasta el misterio de su hija Ana Dalay.

“Es contar una historia donde no se trata de echar culpas ni criticar a nadie, es mi historia de una adolescente que siempre quiso cantar y bailar, una joven que se enamoró y cometió el error de estar con ciertas personas por una ilusión de amor”, mencionó Raquenel.

"Mi hermano ya está en terapia media y no está intubado”: Graciela Mauri “Carlita, su esposo, Toñito, mi cuñada y la nana se contagiaron, pero no tienen síntomas como para ir al hospital y él no está intubado”, dijo

Dejó claro que este libro si funciona o no, no lo hace por dinero ni mayor fama, es estar entender por qué le sucedió todo esto como una misión en la vida. “Que la gente sepa la verdad con honestidad y pruebas que tengo, de hace 16 años que esto terminó, fui la única inocente en este caso, y este tema (Ana Dalay) que es muy macabro voy a tener que aclarar la verdad aunque yo no sea la mamá, eso va a estar plasmado en el libro”.

Maribel Guardia revela secretos de belleza y cuántas veces hay que tener intimidad “El cuerpo es el vehículo del espíritu y con una vez al día tener sexo ya con eso tienen, la cosa es que uno se ejercite”, dijo

Este texto que espera salga este año y se pueda hacer una bioserie, lo hace para que nadie caiga en la maldad como ella y sea una lección de vida para muchas chicas. “A mí me pasó esto y lo único que puedo hacer es dejarlo de regalo para ustedes”, apuntó la cantante quien ha buscado limpiar su sobre nombre de Mary Boquitas. A sus 50 años no descarta ser mamá de un niño adoptivo después que naturalmente no logró concretar ese sueño de joven.

Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro:

"Eso va a matar mis neuronas" Joven denuncia a guardia que le negó el acceso a tienda El joven se negó a que el guardia le tomara la temperatura antes de ingresar al establecimiento ubicado en Torreón

Captan a diputada de Baja California tomando cerveza durante sesión en vivo La diputada fue captada con su cerveza en plena sesión, al darse cuenta del error escondió rápidamente su bebida

¡Nervios de acero! Mujeres se quedan petrificadas al encontrarse cara a cara con oso Por casi un minuto, el animal estuvo prácticamente frente a una joven quien guardó la compostura para no alborotarlo