¡Otra vez! Oso aparece en Monterrey y persigue a mujer por zona residencial

Después de que la semana pasada un oso captara la atención en redes sociales por sorprender a tres chicas quienes intentaron mantener la calma en todo momento, otro oso llegó para quitarle el trono de avistamiento de la semana, pues ahora el nuevo animal fue visto en las inmediaciones de San Pedro en Monterrey e incluso persiguió a una mujer que caminaba por la zona.

A diferencia de las otras chicas, quienes incluso pudieron tomarse una selfie con el animal, la nueva “víctima” no pudo mantener la calma y comenzó a alejarse del peludo visitante poco a poco para no alborotarlo, pero no fue suficiente pues el oso no quiso que la mujer huyera y la siguió por varios metros e incluso intentó atraparla de la pierna.

Un hombre que se encontraba grabando el momento, intentó llamar la atención del oso para que dejara a la mujer y comenzó a gritarle “Ven oso, no osito, ven”, pero el animal lo ignoró y siguió caminando detrás de la chica que cada vez se muestra más nerviosa.

OSO…Ositoooo!

El clip fue compartido por la plagian La Talacha Noreste y hasta el momento se desconoce si la mujer recibió alguna lesión por el contacto con el animal, de igual forma las autoridades no se han posicionado al respecto.

