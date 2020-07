VIDEO: Así se vivió el potente sismo de 7,8 en Alaska

Habitantes de Alaska se llevaron un gran susto con el terremoto de magnitud 7,8 que se produjo el martes a las 23:13 hrs.

En el video obtenido a través de las redes sociales se observa el fuerte movimiento que sacudió y alertó a los pobladores del lugar.

Debido al movimiento de tierra, se emitió una alerta de tsunami para el sur de Alaska, la península de Alaska y las Islas Aleutianas, con el fin de prevenir a los residentes y que se ubicaran en lugar elevado y seguro.

Dos horas más tarde la alerta fue cancelada porque no se registraban olas altas.

“Todas las advertencias de tsunami y avisos han sido cancelados para la costa de Alaska”, señaló el Servicio Meteorológico Nacional.

CANCELLATION: M7.8 075mi S Chignik, Alaska 2213AKDT Jul 21: Check with local officials for all clear

#NTWC

— NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) July 22, 2020