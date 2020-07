Mariana Seoane: “Sigamos cuidándonos pero salgan a vivir, a trabajar, no queda de otra”

Mariana Seoane sigue con su labor altruista y ahora hará un concierto virtual con invitados especiales el próximo 7 de agosto a favor de la iniciativa “Héroes de la salud” impulsada por la Casa de la Amistad, con la que junto a Julio Camejo cumplieron la meta de ir a 100 hospitales a entregar equipo médico.

María Raquenel: “En mi libro contaré toda la verdad sin echar culpas a nadie” La cantante está de estreno con su nuevo video musical “Atrapada en un amor”

“Quiero apoyar a esta casa que apoya a niños con cáncer más allá del Covid, estos niños necesitan mucho apoyo entonces la gente se la va a pasar bien”, dijo a JDS “La Niña Buena”, quien tendrá como invitados a la Sonora Dinamita, Aarón y su grupo ilusión, entre otros.

Ante la pandemia que tiene de cabeza al mundo entero, la cantante es de las artistas que piensa que ya tenemos que seguir adelante, reactivarnos con precaución. “Ya hay que moverse, tenemos que aprender a vivir con esta nueva normalidad, movernos ya, la gente necesita de eso”, expresó la guapa cantante.

A sus 44 años de edad, el casarse no le quita el suelo y ser mamá tampoco / JDS

Detalló que de alguna forma “todos nos vamos a contagiar”, pero el punto es que se detecte a tiempo, ya hay más información. “La depresión bajan tus defensas, yo me fui a la naturaleza, a la selva, ya no podía más y qué bueno que se limpió, yo el consejo que le digo a la gente sigan cuidándose pero salgan a vivir, a trabajar, no queda de otra”.

Lucero recuerda a su amigo Joan Sebastian a cinco años de su muerte “Siempre he pensado que Joan es eso, una especie de amuleto de buena suerte”, dijo

Por ello, se ha puesto a trabajar en todo lo que puede porque sigue apoyado a toda la gente que trabaja con ella, esto va más allá de la enfermedad del contagio por eso dice: “come bien, toma vitamina C, zinc y todas las cosas que sabemos, si te va a dar y ya, si no que bueno”, mencionó con mucho entusiasmo.

JDS

Por otra parte, este viaje que realizó a la selva maya, le ayudó además a sacar lo negativo y estar en paz con ella ahora que también terminó con su noviazgo con Gibrán Jiménez después de 3 años y no fue el confinamiento, solo caminos distintos.

"Mi hermano ya está en terapia media y no está intubado”: Graciela Mauri “Carlita, su esposo, Toñito, mi cuñada y la nana se contagiaron, pero no tienen síntomas como para ir al hospital y él no está intubado”, dijo

“Hay ciclos que terminan, fuimos maestros el uno del otro, no tengo más que agradecerle el tiempo, se acabó, no fue la pandemia, cuando ya no caminamos del mismo lado hay que soltar”, mencionó la intérprete quien además está de promoción con Los Súper Lamas con el tema “Atrévete a mirarme de frente”.

A sus 44 años de edad, el casarse no le quita el suelo y ser mamá tampoco, tiene congelados sus óvulos por si llega el momento, mientras tanto, quiere disfrutar su solterita y sobre todo regresar a lo que más le gusta, cantar en los escenarios.

Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro:

VIDEO: Caballo pierde el control en Disney y causa pánico entre los visitantes Un usuario de redes sociales captó el momento en el que un caballo comenzó a descontrolarse luego de enredarse en un globo

Arman ‘fiesta covid’ en la colonia Tacuba y la difunden en redes sociales Un grupo de personas realizó una fiesta clandestina en medio de la pandemia

VIDEO: Así se vivió el potente sismo de 7,8 en Alaska La cámara de seguridad del domicilio particular captó el fuerte movimiento que asustó a los pobladores