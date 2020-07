Policía enfrenta cargos por rociar con gas pimienta a manifestantes arrodillados

Presentan cargos contra el policía que roció con gas lacrimógeno a tres manifestantes arrodillados en la marcha del 1 de junio #BlackLivesMatter en Filadelfia.

El fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner que se inició un proceso penal contra el oficial Richard Paul Nicoletti por agredir a los manifestantes con“gas pimienta".

Deacuerdo a Univisión, la autoridad señaló en un comunicado que el video y declaraciones de testigos, ubican como culpable al oficial de 35 años.

.@DA_LarryKrasner announced criminal proceedings against Philadelphia Police Officer Richard P. Nicoletti for his actions during a #BlackLivesMatter protest on I-676 on June 1. @philadao says Nicoletti was seen on video pepper-spraying 3 protesters on the highway. pic.twitter.com/HNOC8LihfS

— Brandon Longo (@brandonlongo) July 22, 2020