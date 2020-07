Zack Snyder sorprende con primer vistazo a Superman en su legendario traje negro

Zack Snyder sorprendió a todos los fanáticos durante la Justice Con la tarde de este sábado, pues sin previo aviso liberó una escena con un elemento que los fans esperaban ver desde hace mucho: Superman usando el legendario traje negro, uno de los elementos que se rumoreó bastante durante la producción de Liga de la Justicia y que finalmente se eliminó del corte de cine

El emblemático uniforme de Sups, será otra de las adiciones al corte original de Liga de la Justicia que prepara Zack Snyder para su estreno mediante HBO Max durante el 2021; entre otras sorpresas, se espera una historia mayor de fondo para Cyborg, más escenas de Batman, la aparición de Linterna Verde junto a Detective Marciano y finalmente la llegada de Darkseid como villano principal.

El traje negro o también conocido como traje solar, apareció por primera vez a mediados de los 90's tras el reconocido arco La Muerte de Superman, donde Doomsday acaba con el Hombre del Mañana y finalmente el último hijo de Kripton regresa a la vida con un traje oscuro con brazaletes y emblema plateado.

Superman's black suit will be featured in Zack Snyder's Justice League, thanks to this new clip from Justice Con. https://t.co/H9O16LdvAy pic.twitter.com/IWoeuH1Bnh

— IGN (@IGN) July 25, 2020