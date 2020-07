Caos en Portland durante violentos enfrentamientos entre policía y manifestantes

Continúan en Portland los violentos enfrentamientos entre policía y manifestantes. Las imágenes del sábado muestran a los agentes disparando gas lacrimógeno, además de una mujer visiblemente angustiada pareció resistirse a ser detenida por oficiales armados con macanas.

Una ola de protestas y disturbios sacude la ciudad de Portland desde que comenzaron las manifestaciones contra el racismo y la brutalidad policial hace un par de meses.

A federal officer is hit in the face by a projectile from rioters. Far-left accounts and antifa have been celebrating this video. #PortlandRiots pic.twitter.com/WTojfVoae6

