La llamada 'Milicia Negra', salió a marchar fuertemente armada en Kentucky

Un grupo de manifestantes negros fuertemente armados marcharon por Louisville, Kentucky el sábado (26 de julio) exigiendo justicia para Breonna Taylor, una mujer negra asesinada en marzo por agentes de policía que irrumpieron en su apartamento.

BREAKING: Shots rang out in Louisville, Kentucky on Saturday as hundreds of members of dueling militia groups faced off during a planned protest against police brutality https://t.co/sNEHx5vAWj

— The Daily Beast (@thedailybeast) July 25, 2020