Doctor Strange sorprende a fanáticos en tienda de cómics

Un video inédito de la filmación de la película Doctor Strange de 2016, muestra el momento en que el protagonista, caracterizado como el Hechicero Supremo, sorprendió a muchos fanáticos al entrar de improviso a una tienda de cómics, donde se tomó fotos con los encargados y clientes.

El director de la película de Marvel Studios, Scott Derrickson compartió un video inédito donde Benedict Cumberbatch, el protagonista da una agradable sorpresa a la gente del lugar accediendo a tomarse selfies con los presentes e incluso imitar portadas de cómics para comparativas.

Cumberbatch, aceptó ir a la tienda de cómics tras una sugerencia improvisada de Derrickson: "Mientras filmaba en Manhattan justo en frente de una tienda de cómics, espontáneamente le sugerí a Benedict que entrara y estuvo de acuerdo"se lee en el tuit del cineasta.

Never before shown moment.

While shooting in Manhattan right in front of a comic book store, I spontaneously suggested to Benedict that he go inside and he agreed. pic.twitter.com/ge2DcqWpu1

— N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) July 28, 2020