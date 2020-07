Policía somete y golpea a mujer frente a sus hijos en Estados Unidos

En las redes sociales se difundió una grabación que muestra el momento en el que una mujer fue sometida y golpeada por un agente policial en San José, Estados Unidos, el pasado 24 de julio.

En las imágenes difundidas se observa a una mujer sometida en el pavimento y a un oficial ejerciendo demasiada fuerza, mientras ella se encontraba esposada.

"Él la pateó mientras ella estaba en el suelo y luego continuó golpeándola y luego la arrastró", detalló una usuaria de las redes sociales.

Todo ocurrió mientras sus hijos que se encontraban en el auto, lloraban y gritaban al ver lo que el uniformado le estaba haciendo a su progenitora.

Incluso algunos transeúntes que presenciaron la acción, gritaron a los oficiales que se detuvieran y dejaran de tratarla así.

compliant, yet he kicked her while she was on the ground and then continued to punch her and then DRAG HER???? THIS WAS AT MCDONALDS ON SANTA CLARA IN SAN JOSE!!!!! pic.twitter.com/F0kywklXK5

— Diannee 🌻 (@__dianeedun) July 23, 2020