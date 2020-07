Aterrizan en Río los primeros turistas extranjeros tras la reapertura de fronteras aéreas

Las imágenes filmadas el viernes muestran la llegada de vuelos internacionales al aeropuerto Galeao de Río de Janeiro, después de que Brasil abriera fronteras aéreas el 29 de julio tras su suspensión en en marzo debido a la pandemia de Covid-19.

Uno de los pasajeros llegados el viernes compartió su experiencia en el vuelo de Lufthansa: "Vengo de Europa. Lo que creo que es importante en esta reapertura es la seguridad.

Mi vuelo tuvo tanta preocupación de la tripulación sobre la seguridad. Si todos hacemos nuestra parte, creo que la propagación del virus se reducirá en gran medida, y eso es lo que necesitamos, que cada uno haga su parte. Que no esperemos a que otros lo hagan.

De esta manera la reapertura será mucho más rápida", comentó Robert Henrique. Mark, otro pasajero declaró: "Los vuelos están llenos. No hay suficiente espacio, no estamos recibiendo ninguna protección de las aerolíneas. Luego está el tema del embarque, está lleno de gente y no hay control."

Para entrar en territorio brasileño, los turistas extranjeros deben disponer de un seguro médico válido en Brasil durante toda la estancia planificada.

Brasil ha sido una de las naciones más afectadas por el brote de coronavirus en el mundo, con 2.6 millones de casos confirmados y 91 mil 263 fallecidos, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

