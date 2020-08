Miles protestan en Alemania por las restricciones ante el Covid-19

El domingo tuvo lugar en la Puerta de Brandenburgo de Berlín otra manifestación en contra de las restricciones por coronavirus, un día después de que miles de personas tomaran las calles de la capital alemana por la misma causa.

Las imágenes muestran a los manifestantes sosteniendo pancartas y carteles, donde se podían leer mensajes como "Revolución de la verdad", "Mi vida, mi cuerpo, mi decisión" y "Coronavirus Falso".

Alrededor de 17 mil personas tomaron las calles de Berlín el sábado para protestar en contra de las restricciones relacionadas con el coronavirus.

La Policía disolvió la manifestación por no respetar las normas de distancia de seguridad y no usar mascarillas, se ha iniciado una investigación policial contra los organizadores. Alemania está experimentando actualmente un aumento en el número de casos de coronavirus.

El presidente del Instituto Robert Koch, Lothar Wieler, dijo el martes que el instituto de control de enfermedades estaba "muy preocupado" por su desarrollo. Destacó que los ciudadanos deben cumplir las medidas contra el coronavirus "durante los próximos meses".

La canciller alemana, Angela Merkel, anunció en marzo medidas para frenar la propagación del virus. Las restricciones se han ido suavizando gradualmente en todo el país a medida que el número de casos confirmados ha ido disminuyendo.

As Germany is experiencing a strong increase of new #COVID19 cases, this is happening right now in Berlin. #b0108

A “Day of Freedom” with conspiracy theorists, anti-vaxxers & right-wing extremists. No one is wearing a mask. pic.twitter.com/VpGess4wbq

— Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) August 1, 2020