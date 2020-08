Llegan a la tierra los astronautas del Crew Dragon de SpaceX

La cápsula espacial Crew Dragon de SpaceX se ha desacopló el sábado de la Estación Espacial Internacional (EEI) para llevar de vuelta a la Tierra a los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley.

"Dragon, @SpaceX. We show two minutes until predicted comm blackout. We will see you on the other side."

As the Dragon Endeavour reenters Earth's atmosphere, we will be unable to communicate with @AstroBehnken and @Astro_Doug for about six minutes. #LaunchAmerica pic.twitter.com/lb5OwCdB2W

— NASA (@NASA) August 2, 2020