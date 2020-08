Familias realizan homenaje por las víctimas del tiroteo en El Paso hace un año

Decenas de miembros de iglesias evangélicas se reunieron cerca de la frontera entre México y los Estados Unidos a orillas del Río Grande en Ciudad Juárez, el domingo, para conmemorar a las víctimas del tiroteo de El Paso Walmart, un año después del incidente en el que murieron 23 personas.

Los participantes en la vigilia fueron vistos sosteniendo velas, banderas de Estados Unidos y fotos de las víctimas del tiroteo.

1 year ago, a white supremacist went hunting for Hispanics. 23 people were killed, 22 others were injured. He drove hours to a Walmart in El Paso, to shoot Latinos. He shot them because of hatred, triggered by politics of division. Never forget. Fight, vote against bigotry. pic.twitter.com/DOg5kzOKi6

— Ana Navarro-Cárdenas (@ananavarro) August 3, 2020