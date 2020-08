Así se vivió la explosión desde el interior de una casa en Líbano

Un usuario en las redes sociales difundió la grabación que captó la cámara de seguridad de una casa durante la fuerte explosión que sacudió a Beirut, Líbano.

En las imágenes se percibe a un hombre cargando y protegiendo a un menor de edad, mientras el fuerte estruendo y movimiento llega hasta el departamento.

Posteriormente, ambos se ocultaron debajo la mesa para poder protegerse mejor, en caso de que algún objeto cayera.

El usuario que difundió la grabación señaló que “En la casa de mi hermana en Corniche Al Mazraa, y mi sobrino Amr de 6 años.”

Hasta el momento se desconoce el parentesco del hombre con el niño, no obstante, se alcanza a percibir que en todo momento cuido de él y lo protegió con su cuerpo.

Un medio local también compartió una grabación en la que se muestra que todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que de un momento a otro se presentó la fuerte explosión y el pánico llegó.

En las imágenes se ve que hasta la puerta del local fue arrastrada por el viento, mientras los trabajadores y clientes intentaban ponerse en un lugar seguro.

Watch: CCTV from inside a shop in #Beirut shows the impact of the nearby explosions at the city's port.#Lebanon #PortofBeiruthttps://t.co/IB8kyus4cq pic.twitter.com/3vyPf0w4Gn

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 4, 2020