Llega el nuevo y violento avance de la segunda temporada de The Boys

Aunque muchos estrenos se han retrasado a causa de la pandemia del coronavirus, las plataformas de streaming siguen estrenando grandes producciones, como es el caso de Amazon Prime, que liberó el nuevo avance de la segunda temporada de la violenta y exitosa serie The Boys

La nueva tanda de episodios retomará la historia tras el intrigante cierre de la primera temporada, mostrando a los miembros del equipo de Butcher como prófugos tras el incidente que ocurrió con Los Siete. Por otra parte los superhéroes se enfrentarán a conflictos internos que pondrán en duda la estabilidad del equipo. como la llegada de la nueva heroína Stormfront, que desatará una batalla de egos con Homelander

Los nuevos episodios llegarán para todos los suscriptores el próximo 4 de septiembre y la temporada promete más violencia, humor irrelevante y más elementos del cómic adaptados, entre ellos varios personajes que los fanáticos esperaban ver en la primera temporada.

Get fucking ready for another round of taking Supes down! #TheBoys Season 2 is coming in hot, mates… are you ready? pic.twitter.com/d6XZYIgKIl

— The Boys (@TheBoysTV) August 4, 2020