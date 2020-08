¡La creatividad sin límites! Recrean en stop motion golpiza en combi del Edomex

El día de ayer a través de las redes sociales, se viralizó una grabación en la cual se observa que pasajeros de una combi en la México- Texcoco sometieron y golpearon a un asaltante.

Pasajeros someten y golpean a un asaltante en combi del Edomex "Venías muy leoncito, ¿no?", señaló uno de los pasajeros, mientras los golpes continuaban

Ante las imágenes, los usuarios se dieron a la tarea de agregarle música al producto audiovisual, crear memes e incluso alguien realizó un stop motion.

Cientos de usuarios compartieron la animación realizada con algunos muñecos, no obstante se desconoce el nombre del ingenioso productor.

¡La creatividad mexicana no tiene límites!

Por otro lado, un usuario escribió y grabó una canción de cumbia sobre el hecho que ocurrió el pasado viernes 31 de julio, en una combi del Edomex.

"Espero aprender de esta forma la lección, no quiero pasar tres minutos más de horror (…) quise salirme, 17 mil p*tazos, en bola me agarraron, 17 mil p*tazos, sentí iban a matarme,17 mil p*tazos, no pude ya bajarme", es una parte de la elocuente canción realizada con la melodía de 17 años de los Ángeles Azules.

¡Ojalá los memes nunca desaparezcan!

Aquí la recopilación de los audiovisuales y memes más originales que se difundieron en las redes sociales.

Que si estuvo bien o si estuvo mal la putiza que le metieron a la rata en la combi pues no se pero que buenos memes #ratadecombi pic.twitter.com/1ili6KYzDF — Diego Noé Acosta Castañeda (@DiegoNoeAC) August 4, 2020

#combi yo ahorita preparándome para dormir y viendo el video de la madriza al ratero con diferentes canciones 😂😂 pic.twitter.com/HVLqHOfndK — ᴀʟᴇᴊᴀɴᴅʀᴀ (@iamalereyess) August 4, 2020

When te subes a la combi gritando "Ya saben" y pues los pasajeros no sabían. pic.twitter.com/jzoLESgt8M — El Jefe Diego 2.0 (@JefazoD) August 4, 2020

#LaMesaRenonaEnVivo #ElCulitoDeFacundo y la que le falta al ratero de la combi pic.twitter.com/PlWZyKQjAM — Citli Servin (@cservin1981) August 4, 2020

Cuando el ladrón de la combi llegó con su compa. pic.twitter.com/8zTTSXo5Vl — Irreverente Mx (@Soymediomamon) August 4, 2020

#combi #Ratero Acá la monografía por si se las piden en la lista de útiles del ciclo escolar 2020-2021 por allá de abril pic.twitter.com/HRojeQt1u6 — Beatriz Flores (@ZINIESTRA) August 4, 2020

Video de asalto en la #combi con música kawaii. pic.twitter.com/O9MefnQZeQ — Kudasai (@somoskudasai) August 4, 2020

#ElCulitoDeFacundo

El vato esperando la siguiente combi para su casa pic.twitter.com/VQWBnptvTg — Miguel Alejandro LGo (@MiguelLgo) August 4, 2020

Cada que recuerdo los vergazos que le metieron al ratero de la #combi. pic.twitter.com/wVn59yyIit — Erik Cortés (@WhereisErik_) August 4, 2020

