Explosión en Beirut hizo caer unos ventanales sobre tres niños y su niñera

Las imágenes fueron captadas al interior de un domicilio en Beirut, y mostró la potencia y la velocidad con la que llegó la onda expansiva de la explosión.

En el video se puede observar en primera instancia a los dos de los menores observando por la ventana la gran nube de humo, los niños se encontraban acompañados de su niñera e incluso uno de ellos señaló con el dedo la zona del incidente antes del estallido.

Fue entonces que la cuidadora se acerco con otro bebé en brazos y se reunieron frente a la ventana del hogar observando incrédulos lo que sucedía.

This is truly heartbreaking to watch. Hopefully both dad and the kids are safe. May Allah protect them and every soul in Beirut.#PrayForLebanon🇱🇧pic.twitter.com/BXgjPcJup6

— Marco Negeri (@MarcoNegeri) August 5, 2020