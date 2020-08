Crash Bandicoot 4: It's About Time, presenta sus nuevas mecánicas en impresionante avance

Durante el pasado State of Play, el estudio Toy for Bob presentó un nuevo avance de Crash Bandicoot 4: It's About Time, la esperada secuela de la trilogía clásica del marsupial favorito de los 90 que regresa con un nuevo apartado gráfico así como con diversas mecánicas en un gran y extenso avance.

El nuevo tráiler presentó muchas mecánicas que seguro encantarán a los fanáticos, como skins, filtros con estilos artísticos únicos para cada nivel y nuevos personajes jugables, todos obtenibles mediante desafíos dentro del juego y sin ninguna transacción extra.

It's About Time, marca el regreso a la franquicia después de 10 años sin juego original, pero además significará un borrón y cuenta nueva en la continuidad, pues los juegos posteriores a la trilogía original de Play Station serán ignorados para dar paso a la secuela oficial que incluso comparte elementos con la remasterización de 2017.

Se revela primer avance y fecha de lanzamiento de "Crash Bandicoot 4: It"s About Time" / Cortesía

La nueva entrega de Crash, permitirá a los jugadores tomar el control de Coco, el Dr. Neo Cortex e incluso a Dingodile, cada uno con diferente estilo de juego y habilidades para superar los largos y coloridos niveles.

Crash Bandicoot 4: It's About Time llegará a PS4 y Xbox One el próximo 2 de octubre.

