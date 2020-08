¡Mucha ternura! Mamá oso cruza lago con su cachorro en la espalda

A través de redes sociales, circuló un video en donde se puede ver a una mamá oso cargando a su cachorro en la espalda para cruzar un enorme lago, acción que inmediatamente causó ternura entre los internautas, quienes compartieron el clip unas 12 mil veces.

El metraje compartido por Rex Champan, muestra al pequeño osito sosteniéndose del lomo de su madre, mientras voltea sorprendido a todas partes, pues probablemente fue la primera vez que viajó así o que vio un lago tan extenso.

This momma bear swimming across the lake with her newborn cub on her back is the Twitter content I needed today… pic.twitter.com/vSiORvIXdH

El material fue compartido el pasado 7 de agosto y aunque el usuario no detalla el lugar exacto y momento en que grabó al par de animales, fue bastante bien recibido por los usuarios e incluso se pusieron a debatir sobre la edad del pequeño oso así como su raza.

Mama bears do this often when their little cub isn't a strong swimmer or the water is especially cold. One mama bear at Katmai National Park in Alaska, carried her cub – who had a broken leg – on her back in the water and on land until his leg healed.

— Janet Hart (@janetchart) August 8, 2020