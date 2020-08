"Hoy me cae el veinte", Samuel García se disculpa por comentarios machistas

Luego de viralizarse el momento en que el senador de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, Samuel García, le pidiera a su esposa, Mariana Rodríguez, 'no enseñar tanto' durante una transmisión en vivo; el político compartió su disculpa en redes sociales.

En el video expresó su arrepentimiento por 'tal error' y pidió a su esposa una disculpa, aseguró que trabajará en sus actitudes pues le cayó el 'veinte'.

El político señaló que su comportamiento fue 'retrógrada', expresó que son telarañas que viene cargando y que busca erradicar.

Así mismo mencionó que en su trabajo como senador, la violencia de género es tema primordial y solicitó a las compañeras de su partido su apoyo para no volver a cometer más errores al respecto.

Citó al ex rector del del Tecnológico de Monterrey, David Noel, y comentó que el machismo es el cáncer de México.

De acuerdo @AlvarezMaynez, las bromas machistas son una mala costumbre que tenemos muchos hombres y que nos tenemos que quitar. Ya me disculpé con Mariana y agradezco que me señalen este tipo de actitudes. No son correctas y tienen que parar. https://t.co/QJrrhIVMMY

— Samuel García (@samuel_garcias) August 10, 2020