Avivan manifestaciones contra el gobierno libanés luego de explosión en Beirut

Continúan las manifestaciones en Líbano luego de la explosión en la zona portuaria de Beirut, que provocó más de 150 fallecidos y más de 5 mil heridos.

El incidente, atribuido a la explosión accidental de 2 mil 750 toneladas de nitrato de amonio mal almacenado, ha reactivado las protestas en Beirut.

En los videos compartidos en redes sociales se observa a personas en las calles incendiando objetos y rompiendo cristales.

Incluso una mujer manifestante fue captada regresando con una raqueta, un bote de gas lacrimógeno arrojado por la policía antidisturbios durante la protesta.

Beautiful scenes from #Lebanon on Monday.

A female protester uses a tennis racket to lob a tear-gas canister thrown by riot police during anti- government protest over the deadly blast in #Beirut's harbour.

Against police States and State repression! pic.twitter.com/3zh9G98LKv

— th1an1 (@th1an1) August 11, 2020