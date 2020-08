Denuncian robo en el Museo del Juguete Antiguo México

El Museo del Juguete Antiguo México (Mujam) es uno de los recintos más emblemáticos y nostálgicos de la Ciudad de México, el cual cuenta con una gran colección de juguetes y artículos que hicieron feliz la infancia de diversas generaciones. Sin embargo, este miércoles los encargados del lugar denunciaron un robo dentro del museo y por medio de su cuenta de Twitter exhibieron algunas de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

En las imágenes se puede observar a un sujeto tomando un auto de juguete y una bicicleta. "Los vamos a encontrar!! Y la policía los va a agarrar! Pseudocoleccionistas!", escribieron.

Los vamos a encontrar!! Y la policía los va a agarrar! Pseudocoleccionistas! pic.twitter.com/h8FTRcisE3 — MUJAM aka TOY MUSEUM (@MuseodelJuguete) August 12, 2020

Asimismo, el periodista Álvaro Cueva se pronunció en contra de estas acciones en su columna "El pozo de los deseos reprimidos" en Milenio, donde destacó que este robo atenta contra el arduo trabajo de los coleccionistas en México y afirmó que este hecho no debe tomarse a la ligera.

"Porque representa un atentado cultural, una mancha en la comunidad de coleccionismo mexicano y si usted y yo no ayudamos a que se resuelva pronto le abrirá la puerta a más y peores robos ahí y en otros museos", escribió el crítico de televisión.

Gracias @AlvaroCueva por ayudarnos a denunciar este tipo de acciones reprobables y vergonzosas de nuestra sociedad. #losvamosaagarrar pic.twitter.com/Mv89IrtFjU — MUJAM aka TOY MUSEUM (@MuseodelJuguete) August 12, 2020

Además indicó que no se trató de un robo cualquiera. "A que, no nos hagamos tontos, no se trató de un robo cualquiera. La persona que se robó esas piezas iba por ellas, las estaba cazando, las quería para alguna colección privada o para vendérselo a alguien muy específico", destacó Álvaro Cueva. Por lo que diversos usuarios de redes sociales también se han pronunciado al respecto.

Will Smith regresará con nueva versión de ‘El príncipe del rap’ La serie contará con Will Smith como productor ejecutivo junto con los productores originales Quincy Jones, Benny Medina

Mi sólidaridad con el museo.

No me había enterado.

¿Se podría saber que sustrajeron los "Rateros" ?

Saludos. https://t.co/zzP3zIpl39 — Gustavo Serrano Calderón (@GustavoSerrCal) August 12, 2020

Abierto al público

Debido a las medidas sanitarias a causa de la pandemia de coronavirus, el Museo del Juguete Antiguo México cuenta con dos horarios de ingreso a las 10:30 y 12:30 horas y únicamente pueden entrar 15 personas. Para acudir y conocer parte de la historia de México a través de sus juguetes debes hacer tu reservación por correo electrónico o por mail. Al museo debes acudir con cubrebocas y mantener la sana distancia.

Lugar: Dr. Olvera 15 Col. Doctores

También puedes ver: