¡Héroes sin capa! Jóvenes salvan a pequeño zorro de morir ahogado

Dos jóvenes salvaron a un zorro de morir ahogado en Roquetas del Mar, España; sin importar que el animal se encontrara dentro de una balsa de agua, uno de los chicos bajó para poder tomarlo y posteriormente sacarlo del lago artificial.

Una vez fuera del agua, el mamífero se encontraba temblando, pues aparentemente pasó toda la noche dentro del lugar, por lo que sus fuerzas estaban prácticamente agotadas y de no haber sido por la intervención de los chicos, hubiera muerto dentro.

No todas van a ser noticias de maltratadores de animales. Este chaval de Roquetas de Mar rescata un zorro que había caido a una balsa de agua y había pasado todo la noche en el agua. Ole sus cojones. Más gente así por favor. pic.twitter.com/0TpvaHHerH

Tras alejarse un poco más de la zona del agua, el rescatista que cargó al zorro, lo acercó a un lugar donde tomó el sol y lo dejó unos instantes para que pudiera secarse y recuperar su calor corporal el cual perdió tras pasar varias horas en el agua.

