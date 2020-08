Maestra de Río de Janeiro reparte abrazos a domicilio a sus alumnos

Maura Cristina Silva, maestra del barrio Realengo de Río de Janeiro, ha estado visitando a sus alumnos para repartirles abrazos y sonrisas a los niños confinados en casa debido al covid-19.

Capitalinos bailan al ritmo de “La Chona” a las afueras de Bellas Artes Una camioneta reprodujo la reconocida canción en un semáforo rojo y provocó que los peatones bailaran con la pegajosa tonada

Captura de pantalla

Las imágenes filmadas a principios de agosto muestran la visita de Maura a varios de sus alumnos, alegrándoles el día.

Captura de pantalla

"Cuando me vieron llegar quisieron abrazarme. Les dije que esperaran, que tenía que poner la protección primero. Algunos lloraban, y yo también lloraba. No querían soltarme. Eso fue con todos ellos, no queriendo que terminara", explicó Maura, que ha estado visitando a sus alumnos con un traje protector de diseño propio para tener un contacto más cercano con los niños durante la pandemia.

¡Vuelve a las andadas! Reportan a Tucán descansando en árbol de la CDMX A través de redes sociales un usuario compartió el descubrimiento de un peculiar animal frente a su hogar

Captura de pantalla

Hasta ahora Maura ha visitado a 50 de sus alumnos, que han reaccionado positivamente a sus visitas y a los dulces que trae consigo. "Podría decir que todos esos alumnos han transformado mi vida. Creo en la enseñanza afectuosa. Le dedico todos mis días", añadió Maura.

Hombre estampa su camioneta contra negocio que le negó la entrada por no usar cubrebocas El incidente ocurrió en un minisuper de San Cayetano en Nayarit

Captura de pantalla

Brasil ha sido uno de los países más afectados por la pandemia del coronavirus. El país ha registrado más de tres millones de casos confirmados el pasado fin de semana, y se han contabilizado 101 mil 857 muertes relacionadas con el virus en todo el país.

Lo más visto en Publimetro TV

Tormenta con granizo tamaño pelotas de golf causa estragos en España La Dirección General de Protección Civil y Emergencias había alertado de lluvias fuertes y tormentas acompañadas de viento y granizo