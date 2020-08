Mujer destroza obra de Romero Britto por supuestas agresiones a sus empleados

Un video que circula en redes sociales, muestra el momento en que una mujer bastante molesta, destroza una obra del artista brasileño Romero Britto como protesta por supuestos malos tratos del creador contra personal de un restaurante; el incidente ocurrió el pasado 13 de agosto en la galería del artista ubicada en Lincoln Miami Road.

"Vas a mi restaurante y maltratas a mi personal," gritó furiosa la implicada y tras pagar la obra de miles de dólares, la lanzó al piso pese a que Britto intentó de último momento evitar la destrucción de la pieza.

Tras el destrozo, la mujer increpa una última vez al artista "Yo lo respetaba como artista, pero ya no más” antes de que el video sea cortado por un testigo de la riña.

Después de la viralización del incidente en redes, los usuarios compartieron posturas y reflexiones sobre el problema, muchos mostrando su apoyo a la inconforme mientras que otros argumentaban que no fue una manera correcta de protesta.

Creo que no se puede exigir respeto irrespetando. Me pregunto por qué no botaron a ese hombre del restaurant cuando el incidente ocurrió o lo filmaron y en cambio se arma semejante show. Lo siento. No estoy de acuerdo. ✌🏼

— Mariaca Semprun (@MariacaSemprun) August 15, 2020