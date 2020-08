Critican en redes a mujer por jugarle una broma a su empleada doméstica

En redes sociales se volvió viral un video donde una mujer planeó una broma contra su empleada doméstica, pero las imágenes no fueron bien recibidas por los usuarios quienes la acusaron de discriminación.

En una explicación la mujer comenta que le hará la broma a Silvia, su trabajadora, para ver cómo reacciona.

odio a lxs whitexicans, lxs odio demasiado pic.twitter.com/ZJXVDMAOjx — nicole with an e (@NE3KYY) August 15, 2020

“Se acaba de bajar la señora que trabaja conmigo, Silvia, a comprar queso panela. Siempre venimos por uno, pero esta vez yo le voy a decir que por qué no compró cinco, que yo le dije que cinco. A ver cuál es su reacción”

Está bien que Tik Tok sea para pendejadas, ¿pero esto? Cada día salen videos más y más estúpidos de esa red.

Esto para mí es clasista y humillante.pic.twitter.com/qEcRTsfRJe — Sol Arriaga V. (@SolArriagaV) August 15, 2020

Al regresar al vehículo la mujer que graba le comenta a Silvia, a modo de "regaño", que por que no había comprado los cinco quesos que le había pedido, dejando a la trabajadora con cara de sorpresa y confusión.

“No, nada más compré uno. Nunca me encarga usted cinco. Igual no me alcanzó”, fue lo que Silvia contestó, para que enseguida le dijeran que el video se trataba de una broma además de decir que lo hacían por que ella es parte de la familia.

Yo creo que el vídeo no está hecho como tan con tanta malicia, lo que en si veo mal es que quieran de cierta manera hacerse famosos o graciosos a costillas de los demás y más si es una mujer y empleada doméstica , no creo que a su familia le agrade ver eso — Carlos Alfredo (@charlyalfred120) August 16, 2020

Este hecho causó la molestia de los usuarios en las redes sociales, que tacharon de clasista y calificaron como abuso la broma contra la trabajadora del hogar.

