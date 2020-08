Carguero naufragado derrama petróleo tras partirse en dos en Isla Mauricio

El buque de carga de propiedad japonesa naufragado, MV Wakashio, se partió el sábado en Pointe d'Esny, derramando alrededor de 90 toneladas de petróleo en una de las zonas de arrecifes de coral más ricas y de mayor biodiversidad del mundo.

El barco, que encalló en julio, puede verse partido en dos partes, con manchas negras de petróleo rodeando el barco.

A principios de la semana, el primer ministro de Mauricio, Pravind Jugnauth, declaró que en los últimos días se habían bombeado más de tres mil toneladas de petróleo del depósito del barco, pero se creía que 90 toneladas de éste todavía estaban dentro del barco en el momento en que se rompió.

Se cree que el buque llevaba cuatro mil toneladas de petróleo cuando encalló en un arrecife de coral el 25 de julio.

Kudos to the Mauritian Police Force Helicopter Sqn. MPH Chetak, helping contain the oil spill. #MVWakashio #Maurituis #Chetak #Allouette #HAL @HALHQBLR @IAF_MCC @indiannavy pic.twitter.com/W5B3wUKbqG

— Anil Bhambhani (@AnilBhambhani11) August 17, 2020