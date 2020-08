¡Melania lo hace de nuevo! Niega su mano a Donald Trump al bajar de avión

Melania Trump, primera dama de Estados Unidos volvió a ser tendencia en redes sociales en su arribo a Nueva Jersey en compañía de su marido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Fue en su llegada a la base de la Fuerza Aérea Andrews en Maryland la tarde del 16 de agosto, que al bajar las escaleras del avión, Melania se negó a tomarlo de la mano.

Las cámaras captaron el incómodo momento entre la pareja, frente a su hijo menor Barron Trump de 14 años, luego de su viaje desde Nueva Jersey.

MOMENTS AGO: President Trump, First Lady Melania, and Barron arrive at Joint Base Andrews from Morristown, NJ. pic.twitter.com/f6z3m5gx8w

El video muestra que Trump intentó tomar de la mano a Melania mientras ambos bajan, pero ella rechaza el gesto

Aparentemente debido a que en la misma mano llevaba su bolso y con la que acomodaba su saco de vez en cuando.

En redes sociales no tardaron en señalar el acto, sin embargo algunos comentan que era una tarea complicada debido a que cargaba su bolsa y el viento al bajar era fuerte.

Pig nearly grabbed her by the p-word. Woman's trying to walk down a staircase safely with her own hair blocking her view & the pig is trying to force a performative hand hold. Most married couples can manage to walk a few yards without needing to hold hands. This is just an act.

Otros atribuyen el acto a la falta de amor o cariño entre la pareja debido a que no ha sido la primera vez que ocurre algo así.

Can you imagine how more miserable he has become to live with since he’s been president? Narcissists just get so much worse with power. She must hate him so much.

— We Are All Nasty Women (@YallRCrazy) August 17, 2020