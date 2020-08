Enorme tormenta de arena cubre ciudades de Arizona

La tarde de ayer 16 de agosto fue reportada una gran tormenta de arena que cubrió varias localidades de Arizona.

A través de redes sociales, miles de habitantes de la ciudad de Arizona compartieron imágenes del monzón seco en la zona.

Los videos muestran las grandes nubes de arena que poco a poco se acercaban hacia localidades como Chandler o Gila Bend.

Algunos grabaron desde sus hogares y otros tuvieron la oportunidad de utilizar sus drones para conseguir imágenes más impactantes.

El monsoon o monzón en español, es un viento estacional predominante en la región, que sopla del suroeste entre mayo y septiembre y trae lluvia (el monzón húmedo), o del noreste entre octubre y abril (el monzón seco).

Luego de que el gobierno del estado informara que habría tormentas durante esta semana debido al monzón, fueron activados los protocolos para mantener a la ciudadanía a salvo.

El excesivo calor que se extendería hasta mañana traerá olas de calor y arena que permanecerán al menos dos días más.

Por lo pronto las autoridades recuerdan a los ciudadanos las medidas de precaución e informan de otros efectos del viento estacional.

Here's today's updated threat matrix for south-central AZ.

Still thinking any storms will be pretty isolated off the higher terrain, but blowing dust and strong winds will remain a threat in all areas. Extreme heat continues through mid-week as well.#azwx pic.twitter.com/WxDrf8IGMZ

— NWS Phoenix (@NWSPhoenix) August 17, 2020