“Asqueroso perro“, Mujer estadounidense agrede a peatón mexicano

Una mujer estadounidense fue captada agrediendo verbalmente a un peatón mexicano en calles de Estados Unidos.

A través de redes sociales fue denunciado el amargo momento que vivió un mexicano en su regreso a casa.

El video muestra a una mujer blanca gritarle al hombre “Asqueroso perro mexicano” mientras el caminaba cerca de ella.

La mujer, quien no dejó de insultarlo, comenzó a seguirlo; hasta que le fue advertido que, de continuar, el hombre llamaría a la policía.

Al acusarlo frente a la cámara de seguirla, la señalada apresuró el paso para colocarse al frente del implicado.

El hombre continuó grabándola y aunque no paraba de agredirlo, él solo le decía: “Dios la bendiga”.

Lo cual únicamente enfureció más a la mujer, quien le pidió a gritos no hablar de dios mientras seguía repitiendo “Asqueroso perro mexicano”. Finalmente, el hombre decidió retomar su camino y sólo le deseó un buen día a la agresora.

Se desconoce con exactitud dónde y cuándo ocurrió, sin embargo se espera la discusión no haya desencadenado otra agresión.

Por lo pronto en Estados Unidos continúan las protestas en pro de la igualdad y respeto de todas las personas sin distinción.

Y personas opinaron al respecto del video en redes sociales, reprobando la actitud de la mujer y culpando a las políticas del actual presidente Donald Trump.

This is so sad. This is what’s Trump has done to this country. White racist people are now being more vocal than ever. Their hate used to be behind closed doors. Not anymore. It will take decades before this hate is behind closed doors again

— Cindy Morris (@cinkaymorr) August 17, 2020