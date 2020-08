Atacan y queman hogares de comunidad indígena en Guatemala

Algunas de las 60 familias de esta comunidad indígena guatemalteca que tuvieron que huir el sábado de sus casas en una plantación de café, regresaron el martes, y encontraron los restos carbonizados de sus viviendas.

Vigilados por agentes de la Policía Nacional, los residentes de la comunidad de Cubilgüitz, cerca de la ciudad septentrional de Cobán, regresaron provisionalmente a su aislada aldea.

El sábado por la noche, las familias dormían cuando unos hombres salieron repentinamente del bosque, recordó Edgar Choc Ico, el líder de la comunidad. Los atacantes quemaron su casa y otras viviendas en esa comunidad.

"Se juntaron y vinieron a atacarnos con morteros, con armas de distintos calibres, y gritando, diciendo que si no salíamos de nuestras viviendas, nos iban a quemar con todo y nuestras viviendas."

Choc Ico, cuya familia ha vivido en el lugar durante tres generaciones, sospecha que los atacantes querían ahuyentar a los residentes para poder llevarse su inminente cosecha de cardamomo y ahora teme por la seguridad de su familia y del resto de la comunidad.

Floricelda Cucul Cuc, Residente de Cubilgüitz, estaba en su cocina, la mujer dijo que tuvo que huir con sus hijos, sin poder llevarse nada consigo, porque los agresores tiraron gasolina sobre su casa.

"No tengo ropa; me dieron esto. Quemaron toda mi casa.

No sé por qué vinieron a quemarnos a nosotros. Y ahora ¿dónde me voy a estar? No tengo dinero. No tengo nada".

El lunes, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, dijo que los atacantes habían sido identificados y que las autoridades iban a arrestarlos.

Hasta el momento no se reportan heridos, sin embargo no se ha hecho un recuento preciso del daño a la propiedad de los habitantes.

