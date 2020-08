¡Insólito! Toro 'corretea' a bomberos en California

En redes sociales se difundió la grabación en donde se observa a un toro “persiguiendo” a los bomberos que trabajaban arduamente para despejar la carretera y así lograr ingresar con los vehículos para poder controlar los incendios forestales que atacan California.

De acuerdo con AP, el hecho sucedió el pasado viernes en un sitio cercano al Bosque Nacional Ángeles y fue difundido rápidamente por los cibernautas por lo que se ha convertido en un video viral.

Todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que al menos cinco hombres fueron captados corriendo para ponerse en un lugar seguro, ya que detrás de ellos iba un enorme animal.

Tras el insólito encuentro no se registró ninguna persona herida.

Por su parte el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura escribió en las redes sociales,"Ferdinand el toro no estaba haciendo payasadas cuando persiguió a los bomberos por el camino. Las tripulaciones estaban despejando la carretera para que los motores pudieran llegar a un claro cuando fueran expulsados. Por suerte nadie resultó herido y #Ferdinand siguió con su día."

#LakeFire; Ferdinand the Bull wasn’t clowning around when he chased FF’s down the road. Crews were clearing the road so the engines could get to a clearing when they were chased out. Luckily no one was injured and #Ferdinand went about his day. @VCPFA #vcfd pic.twitter.com/vxdOTFoEB7

— Ventura County Fire (@VCFD) August 15, 2020