La Feria de Mascotas de Asia, la exposición de artículos para mascotas más grande del mundo, se inauguró el miércoles en el Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Shanghái, en medio de la flexibilización de las restricciones por coronavirus.

Las imágenes muestran a los dueños de las tiendas de mascotas y a los visitantes acudiendo a la exposición y pasando por un control de temperatura. En la feria se mostró una amplia gama de productos como bañeras, juguetes y ropa, además de un desfile de moda de mascotas que se llevó a cabo en el lugar.

Así presentan a los bebés en tiempos de Covid-19 en Monterrey ‘Baby Cabin Parade’, es una cabina móvil climatizada y desinfectada

"No sé cómo fue el año anterior. Pero probablemente las empresas extranjeras de productos para mascotas no han podido enviar sus productos a la feria por el covid-19. Pero hay 17 salas de exhibición. He caminado por la feria durante una hora pero he logrado ver solo una sala de exhibición", dijo la dueña de una tienda de mascotas, Miss Li.

La Feria de Mascotas de Asia tendrá lugar del 19 al 23 de agosto. Se espera que unos 80 mil visitantes profesionales y más de dos mil expositores visiten sus 17 salas de exposición.

Comienza la feria de mascotas en Shanghái con algunas restricciones por el Covid-19 / Captura de pantalla

